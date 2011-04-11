Севастопольський високопосадовець «погорів» на хабарі

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в м. Севастополь під час отримання хабара затримали одного з керівників Державного управління охорони навколишнього середовища в місті Севастополь.

Встановлено, що держслужбовець, зловживаючи службовим становищем, з метою власної наживи, вимагав хабарі за погодження рішень щодо виділення у користування земельних ділянок на території міста Севастополь. В ході документування його злочинної діяльності оперативникам стало відомо, що до підозрюваного звернувся представник одного з житлово-будівельних товариств з проханням виділити 17.5 га землі під індивідуальне будівництво. За позитивне вирішення цього питання посадовець зажадав 100 тисяч доларів США. Крім цього, корумпований службовець пригрозив представнику кооператива, що у разі не сплати йому вищевказаних коштів, він зробить так, що згадане товариство в подальшому взагалі не отримає ніякої землі, куди б він не звертався.

7 квітня знахабнілий чиновник все ж таки отримав жадані 100 тисяч доларів США хабара, проте, не надовго. Через мить у нього на зап’ястках клацнули кайданки, одягнуті УБОЗівцями.

За одержання хабара в особливо-великому розмірі відносно фігуранта прокуратура міста Севастополь порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Відтепер хабарнику загрожує 12 років позбавлення волі. Слідство триває.