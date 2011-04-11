На Вінниччині чоловік «вилікував» вбивством хвору матір

У Ямпільському районі Вінницької області 54–річний чоловік до смерті забив свою 71–річну матір.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, жінка з діагнозом отруєння чадним газом була госпіталізована у Ямпільську районну лікарню.

Під час надання медичної допомоги пенсіонерка померла, але як з’ясувалося, померла вона не від отруєння, а внаслідок черепно-мозкової травми. В старому будинку, де вона проживала разом зі своїм сином, сталась пожежа, яку виявили сусіди і ліквідували.

Під час гасіння вогню, сусіди виявили в будинку лише господарку, яка лежала на підлозі без свідомості. У такому стані її доставили у лікарню.

Згідно висновків судово-медичної експертизи, покійній нанесли кілька ударів по голові важким предметом.

За підозрою у скоєні злочину правоохоронці затримали 54–річного сина загиблої жінки.

За його словами, між ними виникла чергова сварка, під час якої він дерев’яним поліном тричі вдарив матір по голові. Залишивши жінку на підлозі, чоловік вийшов з хати.

Відомо, що старенька мала психічні розлади і час від часу тікала з дому. Затриманий розповідає, що саме це було основною причиною постійних сварок, і саме це спричинило такі наслідки.

В минулому чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини виниклої пожежі у будинку, а затриманий чоловік заперечує свою причетність.