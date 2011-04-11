На Волині 19-річний син зарізав свого батька

15:58, 11 квітня 2011
Кримінал
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Перебуваючи в стані сп`яніння

На Волині 19-річний син, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння,  зарізав батька

 Луцьк. 11 квітня. УНІАН. На Волині 19-річний син, перебуваючи в стані  алкогольного сп`яніння, зарізав батька. Про це УНІАН повідомили у відділі  зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

 Як зазначено в повідомленні, до Рожищенського РВ надійшло повідомлення про  те, що в с.Топільно Рожищенського району у будинку за місцем проживання 19-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, під час  конфлікту зі своїм батьком 38-річним жителем с.Топільно, наніс йому удар кухонним ножем в ділянку серця, внаслідок чого останній помер.

 За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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