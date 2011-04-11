На Волині 19-річний син зарізав свого батька

На Волині 19-річний син, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, зарізав батька

Луцьк. 11 квітня. УНІАН. На Волині 19-річний син, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, зарізав батька. Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, до Рожищенського РВ надійшло повідомлення про те, що в с.Топільно Рожищенського району у будинку за місцем проживання 19-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, під час конфлікту зі своїм батьком 38-річним жителем с.Топільно, наніс йому удар кухонним ножем в ділянку серця, внаслідок чого останній помер.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).