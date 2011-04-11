Поблизу Луцька працівники ДАІ затримали автомобіль з наркотиками.

Гонитва містом за автомобілем "Рено Кенґо" тривала, щонайменше, півгодини. Лише дивом 20-річний водій легковика уникнув зіткнення. Адже вулицями мчав на швидкості 90 км, ігноруючи і пішоходів, і автомобілі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як розповів інспектор управління ДАІ у Волинській області Олександр ПАЛАМАРЧУК, автомобіль вдалося зупинити лише у сусідньому біля Луцька селі.

"Заїхавши у село і повернувши на поле, автомобіль загруз, бо там було болото і вода. І там вже працівники ДАІ його наздогнали. Викликали слідчо-оперативну групу, почали обшук, в ході якого і було знайдено як у водія, так і у пасажира наркотичні засоби", - повідомив він.

Загалом дурману в автомобілі та кишенях наркокур`єрів правоохоронці знайшли на кількадесят тисяч: амфетаміни, канабіс і, навіть, 2 грами героїну. Окрім наркотиків, у барсетках затриманих міліція знайшла понад шість тисяч гривень та документи сторонніх осіб.

Зловмисників доставлено в управління Міністерства внутрішніх справ. Автомобіль затримано на арештмайданчику.

Як зазначено в повідомленні, таке гучне затримання наркоділків у Луцьку не перше. За словами правоохоронців, від початку року на такому "бізнесі" вже погоріло майже чотири десятки осіб