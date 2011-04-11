Біля «Донбас-Арени» новий «бізнес» - спекуляція квитками

Донецьк. 11 квітня. УНІАН. У Донецьку з‘явився новий вид правопорушень – реалізація квитків на футбольні матчі за завищеними цінами.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, у зв'язку з привабливістю елітного стадіону «Донбас-Арена», а також грою донецького «Шахтаря» на високому європейському рівні, його домашні матчі, особливо за участю визнаних футбольних грандів, користуються великою популярністю серед уболівальників. На такі ігри з'їжджаються не лише жителі Донеччини, але й уболівальники з інших областей країни, у зв’язку з чим з’явився новий вид правопорушень – реалізація квитків з рук по завищених цінах.

Місцем перепродажу квитків стала територія, прилегла до кас і стадіону, а також місця великого скупчення людей в центральних районах Донецька.

Як зазначається у повідомленні відділу зв‘язків з громадськістю, упродовж останніх півтора років правоохоронцями виявлено три десятки фактів перепродажу понад 500 квитків.

«Не став виключенням і завтрашній матч Ліги чемпіонів «Шахтар - Барселона»: співробітниками міліції виявлено 6 правопорушень, вилучено більше 60 квитків. На винних складені адмінпротоколи відповідно до ч.2 ст.160 КК України - «торгівля з рук у невстановлених місцях», її санкція передбачає від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предмету торгівлі», - зазначається у повідомленні.

Квитки у спекулянтів у п'ять - десять разів перевищують їх номінальну вартість, окрім того серед них можуть виявитися майстерні підробки.