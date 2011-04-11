У Києві молодик скоїв напад на патрульного райуправління міліції

Київ. 11 квітня. УНІАН. У Києві 27-річний чоловік скоїв напад на патрульного Оболонського райуправління міліції завдавши інспектору сокирою кілька рублених ран та переломів руки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, сьогодні, близько 13.00, до приміщення адміністративної будівлі Оболонського райуправління столичної міліції зайшов невідомий з пляшкою шампанського в руках та з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Не пояснивши мети свого візиту, чоловік почав кричати та висловлюватися нецензурною лайкою. Черговий з охорони адміністративної будівлі зробив візитеру зауваження та попросив його припинити порушувати громадський порядок і залишити приміщення.

«При виході з райуправління в супроводі патрульного, молодик раптом дістав з-під одягу кухонну сокиру і намагався ударити нею інспектора патрульної служби по голові. Захищаючись від нападу, постовий отримав кілька рублених ран та переломів лівої руки», - зазначається у повідомленні.



34-річного міліціонера з тілесними ушкодженнями доставлено до шпиталю МВС України.

Нападника, яким виявився 27-річний житель Оболонського району столиці, було затримано на місці події. В нього було вилучено кухонну сокиру, залишки розбитої пляшки, паспорт та пенсійне посвідчення інваліда першої групи на його ім’я.

Наразі з’ясовуються обставини та мотиви скоєного, проводиться дослідча перевірка.

Матеріали направлено до районної прокуратури.



