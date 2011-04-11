Справа Кучми буде спрямована до суду
18:31, 11 квітня 2011Кримінал
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Запевняють у Генпрокуратурі
Київ. 11 квітня. УНІАН. Керівництво Генеральної прокуратури запевняє, що кримінальна справа щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ по завершенню розслідування буде спрямована до суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.
«Кримінальна справа – це справа по обвинуваченню екс-президента Леоніда КУЧМИ. Вона розслідується… Матеріали по цій справі будуть направлені до суду», - сказав він, зауваживши, що саме суд має вирішити – винний Л.КУЧМА чи ні.
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