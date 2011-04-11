Київ 11 квітня. УНІАН. Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) розпочала Третій раунд оцінювання України.

Як інформує прес-служба Міністерства юстиції України, Міністр юстиції Олександр Лавринович повідомив, що Третій раунд буде присвячений питанням криміналізації корупції та прозорості фінансування політичних партій в Україні.

11-15 квітня делегація GRECO перебуватиме в Україні з метою зустрічі з посадовими особами, керівниками органів держаної влади, науковцями, представниками політичних партій та неурядових організацій, до компетенції яких належать указані питання, - зазначається у повідомленні.

Заслуховування та затвердження звіту за результатами зазначеного раунду оцінювання заплановано на 17-21 жовтня 2011 року, під час пленарної сесії GRECO.

Моніторинг політики держав-учасниць GRECO здійснюється у сфері запобігання та протидії корупції, під час якої дається оцінка її відповідності стандартам Ради Європи. Така робота розділяється на тематичні цикли - раунди оцінки.

*** Україна приєдналась до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.

GRECO утворено Радою Європи з метою покращення можливостей країн – членів групи боротися з корупцією, дотримуватися ухвалених державами рішень, а також вживати відповідних антикорупційних заходів.



