СБУ наполягає на непричетності до зникнення палестинця з України

Київ. 11 квітня. УНІАН. Служба безпеки України ще раз наполягає на своїй непричетності до зникнення з території України громадянина Палестини Дірара АБУСІСІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ із посиланням на речника Марину ОСТАПЕНКО, спецслужба просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про зникнення палестинця, дати свідчення в рамках перевірки СБУ по цій справі. При цьому М.ОСТАПЕНКО заявила, що таке прохання пов`язане з появою спекуляцій про нібито причетність до цього інциденту співробітників СБУ.

"Ще раз наголошуємо, що будь-яка провокація шкодить пошуку істини. Ми просимо журналістів "Української правди" і Андрія МАКАРЕНКА надати вичерпну інформацію для встановлення істини у цьому інциденті", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Довідка УНІАН. Палестинський інженер Д.АБУСІСІ, який претендував на отримання громадянства України, зник у ніч на 19 лютого, коли їхав на поїзді з Харкова до Києва. Його дружина-українка Вероніка АБУСІСІ звинуватила у викраденні чоловіка ізраїльську розвідку "Моссад". Правоохоронні органи України наполягають на своїй непричетності до зникнення палестинця і зажадали пояснення в ізраїльської сторони.

Тим часом прокуратура Ізраїлю 4 квітня уже пред`явила офіційні звинувачення Д.АБУСІСІ, який перебуває в ізраїльській в`язниці.

Сьогодні інтернет-видання "Українська правда" повідомила, що сусід Д.АБУСІСІ по купе вагону № 6 поїзда, що їхав із Харкова до Києва 18 лютого, представник Фонду Бьолля Андрій МАКАРЕНКО заявив, що він був свідком викрадення палестинця з потяга. За його словами, під час інциденту на місці події був співробітник СБУ.