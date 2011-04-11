У Львові посадовець ДАІ «заробляв» на видачі водійських прав іноземцям

Київ. 11 квітня. УНІАН. Прокуратурою Львівської області завершено розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього начальника Львівського ВРЕР УДАІ ГУ МВСУ у Львівській області у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.364 та ч.1 ст. 365 КК України.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Слідчим відділом прокуратури Львівської області завершено досудове слідство та скеровано до суду кримінальну справу, порушену стосовно колишнього начальника Львівського ВРЕР (відділ реєстраційно-екзаменаційної роботи) УДАІ ГУ МВСУ у Львівській області за фактами зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу та перевищення службових повноважень.

З'ясовано, що обвинувачений з метою укриття своєї незаконної діяльності, умисно не подав інформації в податкові органи щодо реєстрації транспортних засобів, внаслідок чого протягом 2009-2010 років, згідно акту КРУ у Львівській області, не надійшло до бюджету податку з власників транспортних засобів на загальну суму 45,5 млн.грн.

Крім цього, працюючи на вищевказаній посаді, він у 2009-2010 р.р. організував незаконну реєстрацію у Львівському ВРЕР УДАІ ГУ МВСУ у Львівській області 24-х транспортних засобів без сплати податку з власників транспортних засобів на загальну суму 750 тис.грн.

Також, встановлено що, упродовж згаданого періоду часу обвинувачений, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно допустив до здачі іспитів у Львівському ВРЕР для отримання посвідчення водія 589 іноземних громадян та 40 осіб з інших регіонів України.