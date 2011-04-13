На Харківщині під виглядом мідного купоросу продавали фарбовану сіль

Київ. 13 квітня. УНІАН. Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області викрили організовану злочинну групу у складі 4 мешканців Запоріжжя, які продавали фарбовану кухонну сіль, видаючи її за мідний купорос.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначив заступник начальника УБОЗ ГУМВС України в Харківській області Олександр ГАНЖА, продукція була зроблена якісно та упакована в спеціальні фірмові мішки так, що покупець не міг виявити підробку. Такий купорос зловмисники збували оптом на всій території України. Наразі слідством встановлено півдесятка ошуканих покупців, які придбали «мідного купоросу» майже на 400 тис. грн.

Відносно фігурантів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. На даний час розслідування завершено і справу передано до суду.