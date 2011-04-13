На Житомирщині міліція затримала банду дачних злодіїв

Житомир. 13 квітня. УНІАН. У Житомирському районі Житомирщини міліція порушила кримінальну справу проти чотирьох молодиків, яких яких підозрюють у серїї крадіжок з дач.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомила працівник прес-служби Головного управління УМВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, справу порушено за ч.3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. "Тож ці розваги можуть обійтися зловмисникам позбавленням волі на строк від 3 до 6 років", - додала вона.

Детальніше про це УНІАН розповів перший заступник начальника Житомирського райвідділу міліції обласного УМВС Микола НИШПАЛ.

Він зазначив, що у справі фігурує четверо хлопців, двом з яких по 17 років. "Судячи з усього, хлопці крали сильно напідпитку, вони самі розповіли, що мали якось два літри горілки на чотирьох ",- зазначив він.

Правоохоронець сказав, що господар дачі у телефонному режимі повідомив про проникнення до першого поверху недобудованого будинку та господарського приміщення і зникнення певних вартісних речей. Оперативники карного розшуку на місці події зафіксували зрив навісних замків на дверях приміщень та проникнення до середини. Там злодіям

вдалося поживитись чужим майном на загальну суму близько 8 тисяч гривень, а найбільше господар вболівав за двигун до моторного човна, поцуплений невідомими.

Водночас подібна крадіжка сталася і на сусідній дачі, де з будинку зникли електроінструменти та надувний човен. Сюди нічні візитери потрапили, також зірвавши навісні замки на дверях, і винесли майна на загальну суму понад 3,5 тисяч гривень.

В оперативників з’явилась інформація про безпідставну появну значних сум грошей у декого з місцевих парубків. Хлопці витрачали їх на пиво, алкоголь та цигарки, хизуючись цим перед однолітками у сільському клубі. Постійного місця роботи вони не мали, а двоє з цієї когорти взагалі ще навчаються в школі, тож батьки, навряд чи, виділяли такі кошти на

розваги підлітків.

Затримані підозрювані вже розказали міліції про скоєне - крадіжку мотора, двигуна, надувного човна та інших викрадених речей загальною вартістю понад 20 тисяч гривень. Виручені гроші вони тратили на пиво та розваги.

«У даному випадку нам вдалося встановити особу чоловіка, який придбав у хлопців двигун до моторного човна. Наразі викрадене вилучено та буде повернуто справжньому власникові, який, за його словами, купив цю річ за 800 доларів США",- уточнив М. НИШПАЛ.

