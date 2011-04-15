У Сумах засуджено керівництво детективного агентства

Суми. 15 квітня. УНІАН. У місті Суми засуджено директора та головного бухгалтера детективного агентства, що завдало державі збитків на 1,4 мільйона гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в Сумській області.

Як зазначається у повідомленні, спектр послуг, які надавало в Сумах детективне агентство, не відповідав профілю його діяльності - замість детективної чи юридичної діяльності підприємство торгувало металобрухтом та склотарою. Його керівники використовували у податковому обліку документи фіктивних підприємств, а також не відобразили в деклараціях про доходи реальні результати своєї діяльності, чим завдали бюджету збитків на 1,4 млн. грн.

Крім того, як з’ясували слідчі податкової міліції, директор підприємства завдяки підробленим документам незаконно отримав у комерційному банку кредит на суму 485 тисяч грн. та 111 тис. доларів США.

Суд визнав винними колишнього директора та головного бухгалтера ТОВ у вчиненні ними шахрайства з фінансовими ресурсами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, та призначив їм покарання – 6 та 5 років позбавлення волі відповідно, із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядними функціями терміном на три роки та з конфіскацією особистого майна.