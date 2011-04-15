В Одесі затримано двох іноземних «кардирів»

Одеса. 15 квітня. УНІАН. В Одесі в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано двох громадян Республіки Вірменії, які незаконно зняли із банківського рахунку 46 тис. грн.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, обидва затримані 1979 р.н, в Україні перебувають з метою працевлаштування.

Правоохоронці встановили, що затримані в березні цього року, використовуючи підроблені пластикові банківські картки, в банкоматах Одеси незаконно зняли майже 46 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).

«Кардинг» - рід шахрайства, при якому проводиться операція з використанням банківської карти або її реквізитів, не ініційована або не підтверджена її утримувачем. Реквізити платіжних карт, як правило, беруть із зламаних серверів інтернет-магазинів, платіжних і розрахункових систем, а також з персональних комп’ютерів.