На Одещині засуджено податківця-хабарника

Київ. 15 квітня. УНІАН. Набув чинності вирок Балтського районного суду Одеської області за кримінальною справою, порушеною органами прокуратури за матеріалами СБУ, стосовно співробітника обласної податкової інспекції, який вимагав хабара у місцевого бізнесмена.

Керівник одного з секторів міжрайонної податкової інспекції Одеської області зажадав отримати хабара за зменшення штрафних санкцій та не складання протоколу про адміністративне правопорушення відносно підприємця – власника магазину.

Співробітники СБУ, затримали хабарника 26 травня минулого року «на гарячому», під час отримання хабара у розмірі 1 тис. 500 гривень.

Вироком суду чиновника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить понад 12 тис. гривень.

