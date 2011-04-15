На Одещині засуджено податківця-хабарника
Призначено покарання у вигляді штрафу
Київ. 15 квітня. УНІАН. Набув чинності вирок Балтського районного суду Одеської області за кримінальною справою, порушеною органами прокуратури за матеріалами СБУ, стосовно співробітника обласної податкової інспекції, який вимагав хабара у місцевого бізнесмена.
Керівник одного з секторів міжрайонної податкової інспекції Одеської області зажадав отримати хабара за зменшення штрафних санкцій та не складання протоколу про адміністративне правопорушення відносно підприємця – власника магазину.
Співробітники СБУ, затримали хабарника 26 травня минулого року «на гарячому», під час отримання хабара у розмірі 1 тис. 500 гривень.
Вироком суду чиновника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить понад 12 тис. гривень.