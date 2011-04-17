На Львівській митниці затримано мільйонну контрабанду
Запчастини до автомобілів
Львів. 17 квітня. УНІАН. 16 квітня на митному посту «Краковець» Львівської митниці було затримано велику партію незадекларованих автозапчастин відомих європейських фірм.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, громадянин України, який прямував вантажним автомобілем з причепом, подав до митного контролю товаросупровідні документи, згідно із якими з Польщі на адресу одного з підприємств Києва перевозив вантаж «автозапчастини в асортименті» до легкових автомобілів китайського виробництва вартістю 44 тис. дол. США.
Під час митного огляду вантажу було встановлено невідповідність асортименту переміщуваного товару зазначеним у документах. Зокрема, у вантажівці митники виявили запчастини до автомобілів відомих європейських фірм. Крім того, встановлено, що вага товару перевищує заявлену у понад дві тонни.
Незадекларований товар, вартість якого, за попередніми даними, перевищує заявлену в кілька разів і може становити кілька мільйонів гривень, а також автомобіль затримано. Справжню вартість буде встановлено додатково.