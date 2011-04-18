Порушено кримінальну справу проти посадовців “Укрзалізниці»

Київ. 18 квітня. УНІАН. Порушено кримінальну справу відносно службових осіб Головного управління вагонного господарства державної адміністрації залізничного транспорту України “Укрзалізниця” та 2-х товариств з обмеженою відповідальністю, які своїми діями завдали державі збитків на суму понад 12,2 млн. гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами відділу ДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці Київською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) відносно службових осіб Головного управління вагонного господарства державної адміністрації залізничного транспорту України “Укрзалізниця” та 2-х товариств з обмеженою відповідальністю.

Встановлено, що вони організували злочинну схему, згідно якої зазначене управління здійснювало закупівлю запчастин для ремонту вантажних вагонів у згаданих товариств за завищеною вартістю.

Унаслідок протиправних дій правопорушників державі завдано збитки на суму понад 12,2 млн. гривень.