У Полтавській області скинули з постаменту пам`ятник Леніну

Полтава. 18 квітня. УНІАН. У смт Шишаки Полтавської області невідомі скинули з постаменту і розламали пам`ятник Володимиру Леніну, встановлений на площі біля Шишацької державної районної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зі зв`язків із громадськістю УМВС України у Полтавській області.

За їх даними, 18 квітня о 5:20 до чергової частини Шишацького райвідділу міліції зателефонував співробітник однієї з громадських організацій. Чоловік повідомив, що в ніч на 18 квітня у Шишаках невідомі повалили з постаменту чотириметровий бронзовий пам`ятник В.Леніну.

Коли на місце виїхали міліціонери, бронзовий пам`ятник В.Леніну валявся на землі з пошкодженнями корпусу.

Зараз за даним фактом правоохоронні органи проводять перевірку.

Цей пам‘ятник не є пам`ятником історії і культури, і знаходиться на балансі Шишацької селищної ради.