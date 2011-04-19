У поштовому відправленні виявили спецзасоби для «прослушки»

Київ. 19 квітня. УНІАН. У Києві співробітники СБУ припинили протиправну діяльність групи осіб, яка намагалася незаконно переправити на територію України партію спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, двоє іноземних громадян, які мешкають у столиці, намагалися доправити з однієї з країн Азії до України партію спецзасобів для незаконного отримання інформації, приховавши їх від митного контролю. Для контрабандного переміщення спецзасобів зловмисники використали міжнародне поштове відправлення.

7 квітня співробітники СБУ спільно з працівниками митниці вилучили у правопорушників партію спецзасобів, що призначалася для подальшого збуту в Україні.

Серед вилученої правоохоронцями техніки – 6 спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації через GSM-канал та 14 мініатюрних мікровідеокамер, закамуфльованих у брелоки і авторучки.

Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.