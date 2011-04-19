В Алупці намагалися підпалити будівлю міськради

Крим. 19 квітня. УНІАН. Співробітники «Беркут» під час несення служби з охорони громадського порядку, затримали осіб, які намагалися підпалити приміщення міськради Алупки.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Крим.

Підпал двоє 42 - річних жителів міста запланували в приміщенні міськвиконкому. Зловмисники мали два «коктейлі Молотова», сірники та запальнички. Розташувавшись на відстані п'яти метрів від міськвиконкому, чоловіки поклали саморобні пляшки із запальною сумішшю, з яких стирчали гноти і приготувалися до підпалу. У цей момент до них і підійшли співробітники міліції. Одному із зловмисників вдалося втекти. Другий був затриманий.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 194 ч.2 КК України за фактом незакінченого замаху на умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Відпрацьовуються версії на можливу причетність даних осіб до серії підпалів, які раніше відбулися в Алупці.

Крім того, слідству належить з'ясувати мотив скоєння цього злочину.