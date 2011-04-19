На Донеччині затримали за хабар посадовця у справах споживачів

Донецьк. 19 квітня. УНІАН. У Донецькій області співробітники міліції затримали за хабарництво провідного спеціаліста Головного Донецького обласного управління у справах захисту прав споживачів.

Як повідомило УНІАН джерело у прокуратурі Донецької області, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області прокуратурою Центрально-Міського району міста Макіївки порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно провідного спеціаліста Головного Донецького обласного управління у справах захисту прав споживачів.

Вона вимагала та отримала 15 тис. грн. хабара від директора одного з приватних підприємств за невнесення до акту перевірки діяльності вказаного підприємства виявлених порушень.

Ведеться слідство.