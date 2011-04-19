У Керченській протоці перекинувся і затонув український катер

Сімферополь. 19 квітня. УНІАН. У Керченській протоці при спробі втекти від переслідування двох українських і одного російського прикордонних катерів перекинувся і затонув катер, на борту якого перебували четверо громадян України, людей врятовано.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонслужби України.

Інцидент стався ввечері 18 квітня.

Український прикордонний катер вирішив перевірити три маломірні плавзасоби, що рухалися з Чорного моря у бік Азовського. Два катери узяли напрям на Камиш-Бурунську бухту, а третій продовжив рух у напрямі Азовського моря.

«Після подачі прикордонниками сигналу про зупинку для проведення огляду, переслідуваний катер збільшив швидкість і намагався відірватися від переслідування. До операції з перехоплення було включено малий катер морської охорони Держприкордонслужби України і прикордонний сторожовий катер Берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії, які у цей час несли на вході до Азовського моря спільну службу з перевірки прикордонного режиму. При зближенні з прикордонними катерами, що рухалися назустріч, переслідуваний плавзасіб зробив небезпечний маневр і затонув», - зазначається у прес-релізі.

Прикордонники підняли затонулий катер і передали його українській стороні.

При огляді двох інших плавзасобів порушень не виявлено.