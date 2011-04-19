У Луганську чоловік «замінував» тролейбус

Луганськ. 19 квітня. УНІАН. Вчора, 18 квітня, в Луганську на телефон спецлінії «102» зателефонував невідомий та повідомив про замінування тролейбуса 52-го маршруту. Про це УНІАН повідомили у ЛМУ УМВС України в Луганській області.

Терміново було зупинено всі тролейбуси, що працюють на даному маршруті. З салонів евакуйовано пасажирів, перекрито рух у половині міста. Працівники МНС, «швидкої допомоги» та міліції – всі екстрені служби були задіяні для забезпечення безпеки мешканців обласного центру. Експерти вибухотехнічної служби та фахівцями-кінологами УМВСУ було ретельно обстежено всі машини, що знаходилися на маршруті. 9 тролейбусів на якийсь час припинили свою роботу. Сотні людей вимушені були змінити свої маршрути.

Підозрілих предметів не виявлено. За «гарячими слідами» працівникам міліції вдалося встановити особу телефонного «терориста» й затримати його. Ним виявився 30-річний чоловік, який приїхав у місто в гості до знайомих. Затриманий «жартівник» пояснює, що до міліції він зателефонував тому, що образився на водія тролейбуса, який нібито неправильно повівся стосовно інваліда.

Затриманий відповідатиме одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – 296 «Хуліганство» і 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».