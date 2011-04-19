Могильов хоче, щоб міліція працювала «не для красивих звітів»

Київ. 19 квітня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ переконаний, що роботу міліції, в першу чергу, слід оцінювати за ставленням до правоохоронних органів громадян.

«Міліція повинна працювати не для красивих звітів, а для людей. Ми робитимемо все для того, аби громадян, задоволених роботою міліції, ставало дедалі більше», - йдеться у зверненні Міністра до працівників органів внутрішніх справ.

Позитивні зміни у роботі відомства, за словами Міністра, можливі внаслідок реформування, оскільки «міліція більше не може працювати так, як працювала в останні роки».

«Ми почали якісно змінювати систему відомчої освіти – мине кілька років, і, сподіваюся, у райвідділи, а значить – і на допомогу кожному громадянину, прийдуть фахівці із вищою мотивацією, із практичним розумінням того, як повинна працювати міліція. Ми суттєво скорочуємо громіздкий управлінський апарат, а вивільнені ресурси скеровуватимемо в підрозділи, які безпосередньо займаються оперативною діяльністю», - зазначається у зверненні А.МОГИЛЬОВА.

Разом з тим, очільник МВС наголосив на тому, що «доки змінюватимемо кадрову складову, потрібно підняти на вищий рівень забезпечення праці спеціаліста».

Як наголосив Міністр у своєму зверненні, «керівництво МВС націлене на створення кращих умов для служби, на збільшення заробітної плати, на відстоювання соціального пакету гарантій, зокрема розв’язання житлової проблеми та збереження системи медичного забезпечення».

А.МОГИЛЬОВ відмітив, що «не всі, хто носить міліцейські погони, здатні підтвердити високий професійний рівень. Не всі наші підрозділи потребують такого великого штату, бо часом вони дублюють функції одне одного, або взагалі виконують невластиву їм роботу», проте, за його словами, «конструктивну і предметну критику на адресу працівників міліції ми сприймаємо як сигнал до дій, до необхідності виправлення ситуації, а от наклепи на правоохоронне відомство вважаємо просто неприпустимими».

Звертаючись до працівників органів внутрішніх справ Міністр наголосив на тому, що «порушення прав людини не можна виправдати розкриттям навіть найрезонанснішого злочину».

«Відомий принцип «Злодій повинен сидіти у в’язниці!» повинен втілюватися за допомогою сили доказів, інтелекту, аналітичної роботи й досвіду наших попередників та в жодному разі не через побиття й катування. Порушення прав людини не можна виправдати розкриттям навіть найрезонанснішого злочину. Я до останнього захищатиму міліціонера, котрий стояв на позиції Закону й діяв у його рамках. Якщо ж він порушив норми права, рішення одне: звільнення й відповідальність, як кажуть, «за всією суворістю закону», - зазначається у зверненні.

На переконання А.МОГИЛЬОВА, саме «неправові» методи роботи заважають належним чином працювати відомству.

«Так звані «неправові» методи роботи треба скинути як найгірший баласт, що заважає модернізувати МВС», - наголошується у зверненні А.МОГИЛЬОВА до працівників органів внутрішніх справ.