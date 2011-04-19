У Херсоні за добу сталося два збройних пограбування

Херсон. 19 квітня. УНІАН. У Херсоні протягом одного дня сталося два збройних пограбування магазинів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС України в Херсонській області, у минулу суботу, 16 квітня, о четвертій годині ранку до чергової частини Дніпровського райвідділу міліції зателефонував охоронець цілодобового магазину по вул. Миру, який повідомив, що до приміщення зайшли двоє невідомих у масках, стали погрожувати йому та продавцю ножем і пістолетом. Зловмисники вимагали віддати їм гроші. Потерпілі дістали з каси близько 3 тис. грн.. і передали нападникам, після чого ті втекли.

Того ж дня, о 11.30, двоє чоловіків у масках зайшли до магазину комп’ютерної техніки по вул. І.Кулика, де в той час знаходилось два продавця. Погрожуючи ножем та пістолетом, зловмисники вимагали віддати їм гроші. Через те, що в касі нічого не було, невідомі забрали кілька ноутбуків та мобільні телефони і втекли.

За обома фактами порушено кримінальні справи за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України “Розбій” (карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна).