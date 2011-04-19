Вибухівки в Інституті судово-медичних експертиз не було

Київ. 19 квітня. УНІАН. У Київському інституті судово-медичних експертиз вибухівки виявлено не було. Про це повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

Як зазначається у повідомленні, «в деяких ЗМІ сьогодні з’явилась інформація про те, що у столиці виявлено кілька вибухових пристроїв. Повідомляємо, що вона не відповідає дійсності».

19 квітня, близько 9-ї години, спецлінією «102» надійшло повідомлення, що у холі Інституту судово-медичних експертиз на вулиці Дорогожицькій, 9 у Києві виявлено підозрілий предмет. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи районного та Головного управлінь столичної міліції.

Роботу установи було призупинено, проводилася евакуація працівників та студентів. В районі місця пригоди частково обмежувався рух автотранспорту.

Оглянувши підозрілий предмет, вибухотехніки вилучили його та розібрали у безпечному місці. Наразі проводиться експертне дослідження компонентів так званого вибухового пристрою, - інформує відділ зв‘язків з громадськістю.

Як повідомляє ВЗГ ГУМВС України в м.Києві, сьогодні близько 13.00, за телефоном «102» надійшло ще одне повідомленні про замінування низки комерційних кіосків.

«Наразі вжитими заходами встановлено, що це повідомлення напряму пов’язано з рішенням КМДА про демонтаж малих архітектурних форм, які розташовані у цьому місці. Працівники комунальних служб міста, виконуючи це рішення, викликали невдоволення комерсантів. Ніякого вибухового пристрою у кіосках не виявлено. Розшук особи, яка зателефонувала до міліції триває», - зазначається у повідомленні.

За цими фактами міліцією порушено кримінальні справи за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, покарання за яке до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у фойє Київського інституту патологоанатомії виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій.