Екс-директора «Калинівського ринку» взято під варту

Чернівці. 19 квітня. УНІАН. Сьогодні у Чернівцях суд призначив колишньому директору «Калинівського ринку» Івану РИНЖУКУ арешт на два місяці, як міру запобіжного заходу на час проведення розслідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, 19 квітня 2011 року Шевченківським районним судом м.Чернівців розглянуто і задоволено подання прокуратури області про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно директора КП МТК «Калинівський ринок», директора товариства з обмеженою відповідальністю та його заступника, обвинувачених за ч.3 ст.368 КК України в одержанні хабара в сумі 250 тис. американських доларів від приватного підприємця за підписання договору оренди торговельного павільйону на тривалий термін.

Всі зазначені службові особи на підставі рішень суду будуть перебувати під вартою протягом двох місяців. Досудове слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою області проти директора КП МТК ”Калинівський ринок”, директора товариства з обмеженою відповідальністю та його заступника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України - «Одержання хабара в особливо великих розмірах» - та підготовлено подання до суду про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Група слідчих Чернівецької обласної прокуратури спільно з оперативними працівниками ВДСБЕЗ УМВС області 16 квітня 2011 року затримали на гарячому після одержання 250 тис. дол. хабара директора КП МТК ”Калинівський ринок”, директора товариства з обмеженою відповідальністю та його заступника.

Встановлено, що вказані службові особи вимагали та одержали хабар від підприємця за підписання договору оренди на тривалий термін торговельного павільйону.