На Буковині порушено справу щодо голови Заставнівської РДА

Чернівці. 19 квітня. УНІАН. Прокуратура Чернівецької області сьогодні порушила кримінальну справу щодо голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Також порушено кримінальну справу щодо його рідного брата, зятя і двох охоронців приватних ставків за ст. 27, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 16 квітня ввечері голова райдержадміністрації, перевищуючи свої службові повноваження, спільно із вищезазначеними особами за здійснення без дозволу риболовлі у ставку побили чотирьох рибалок ногами, гумовими кийками, дерев’яними битами і прикладом рушниці, приковували потерпілих наручниками до бетонної електричної опори.

У зв’язку із незабезпеченням дотримання прав і свобод громадян на території району головою Заставнівської РДА, що призвело до значного негативного суспільного резонансу, голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ сьогодні вранці зробив подання до Адміністрації Президента України та Кабінету міністрів України щодо звільнення керівника району із займаної посади.

Четверо підозрюваних затримані у порядку ст.115 КПК України.

Досудове слідство у справі триває.

Після порушення кримінальної справи правоохоронці заарештували охоронців, зятя та рідного брата М.БОЙЧУКА.

Самого М.БОЙЧУКА не затримали, оскільки той надав довідки про свою інвалідність.