Звільнено 27 працівників Львівської митниці

Львів. 20 квітня. УНІАН. За результатами комплексної перевірки Львівської митниці звільнено з митних органів 27 осіб за порушення присяги державного службовця та 11 посадовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Перевірка на Львівській митниці тривала з 14 по 29 березня.

Накази голови ДМСУ про звільнення озвучив 19 квітня перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Дороховський під час наради на Львівській митниці.

Окрім цього, згідно із цими наказами 11 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступень.

Як повідомляв УНІАН, під час комплексної перевірки комісія ДМСУ виявила низку порушень та недоліків у службовій діяльності митниці, а саме з питань дотримання технології митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, недотримання законодавства та нормативно-правових актів у сфері регулювання діяльності пунктів пропуску, неналежного рівня роботи з профілактики та запобігання правопорушенням з боку працівників митниці.

