У ДТП постраждав начальник Берегівського райвідділу міліції

Київ. 20 квітня. УНІАН. Сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю начальника Берегівського райвідділу міліції УМВС України в Закарпатській області Олександра Яцканича.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв‘язків з громадськістю МВС України, ДТП сталася сьогодні зранку на трасі Берегово-Мукачево поблизу села Великий Коропець.

Раптово, з невідомих причин, автомобіль «Нива Шевроле» під керуванням 21-річного місцевого жителя, який рухався з Берегово до Мукачева, виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього сталося зіткнення згаданого автомобіля із службовим авто «Фольксваген Пассат», у якому знаходився керівник Берегівської міліції та його водій.

Водій «Ниви» загинув на місці. Правоохоронців доставлено до лікарні з тілесними пошкодженнями різного ступеня тяжкості.

Наразі, огляд ДТП закінчено, опитуються свідки події, автомобілі доставлено на штрафмайданчик. Прокуратурою Мукачівського району вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом ДТП.

