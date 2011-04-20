В Херсоні податківці завдали державі збиток в чверть млн. грн.

Херсон. 20 квітня. УНІАН. В Херсоні викрито працівників податкової інспекції, дії яких нанесли державі збиток у чверть мільйону гривень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області під час перевірки встановлено, що службові особи Державної податкової інспекції внесли недостовірні данні до акту перевірки суб’єкта господарської діяльності, як наслідок не донараховано податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму 257,3 тис. грн.

Прокуратурою Херсонської області за вказаним фактом порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у м. Херсоні.