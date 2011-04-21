На Полтавщині затримали «мажора-амфетамінщика»

Полтава. 21 квітня. УНІАН. У Полтавській області правоохоронці затримали 30-річного наркодилера, який за останні півроку налагодив щотижневі поставки амфетаміну у місто Краматорськ.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, працівники сектору протидії наркозлочинам Комсомольського міськвідділу затримали поставщика психотропної речовини «амфетамін», яку останній імпортував у рідне промислове місто Комсомольськ з іншого регіону, упродовж шести місяців. Клієнтами наркодилера-мажора були заможні жителі з міст Кременчука, Комсомольська, а також Козельщанського і Кобеляцького районів – впливові бізнесмени і місцеві мажори.

«З метою документування злочинної діяльності працівники служби протидії незаконному обігу наркотиків провели 3 оперативні закупки психотропної речовини. При затриманні, у підозрюваного вилучили 1 грам амфетаміну, а під час санкціонованого обшуку дачного будинку його батьків було виявлено та вилучено 17 поліетиленових пакунків з психотропною речовиною загальною вагою 15 грамів і 20 грамів марихуани», - зазначається у повідомленні.

Відносно нього порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (зберігання, перевезення, збут психотропних речовин), санкція якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.