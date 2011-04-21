У Тернополі підприємець привласнив 100 тис. грн. з держбюджету

Тернопіль. 21 квітня. УНІАН. У Тернополі засудили підприємця, який привласнив 100 тисяч гривень з держбюджету.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, засновник та директор приватного малого підприємства у 2007 році 100 тис. грн., які надійшли на рахунок підприємства для проведення ремонту школи-інтернату у Заліщиках, використав на власні потреби. Знімав він кошти начебто для відряджень та для закупівлі будівельних матеріалів, насправді ж, які встановили слідчі, з цих коштів він погасив у банку кредит своєї дружини та кредит власного підприємства. Ще частину отриманих бюджетних коштів підприємець надав як позику свої знайомим.

У ході слідства також було встановлено, що у 2006 році директор підприємства звернувся в Тернопільську філію одного з банків із заявою про отримання кредиту в розмірі 300 тис. грн., при цьому надав фінансовий звіт за 2005 рік із завідомо неправдивими даними.

Після отримання кредиту на вказану суму завдяки фіктивним документам підприємець уклав із банком додатковий кредитний договір, згідно з яким сума відновлювальної мультивалютної кредитної лінії вже становила 500 тис. грн.

За аналогічною схемою в 2007 році підприємець отримав кредит у розмірі 150 тис. грн. у ще одній філії банку.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду підприємця засуджено за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ч.1 ст.209 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом), ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч.2 та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 3 роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією належного йому майна.