На Сумщині конфісковано 500 контрабандних «мобілок»

Сумська область. 21 квітня. УНІАН. На Сумщині за рішенням суду в прибуток держави конфісковані мобільні телефони загальною вартістю понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, за кримінальною справою, яка була розслідувана слідчими СБ України, до кримінальної відповідальності притягнутий громадянин України, який у вересні минулого року ввіз контрабандним шляхом на територію України майже 500 мобільних телефонів та смартфонів-комунікаторів.

Згідно з вироком Білопільського районного суду Сумської області правопорушника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, та засуджено до позбавлення волі строком на три роки з іспитовим терміном. Предмети контрабанди – мобільні телефони та смартфони на суму понад 1 млн. грн. конфісковано в прибуток держави.