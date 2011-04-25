У Києві поляк через ревнощі підпалив іномарку приятеля-земляка

Київ. 25 квітня. УНІАН. Співробітники столичної міліції затримали громадянина Республіки Польща, який намагався на ґрунті ревнощів спалити автомобіль свого земляка.

Як повідомили УНІАН у київському главку міліції, інцидент стався у ніч з 23 на 24 квітня.

За словами співробітників міліції, 22-річний поляк приїхав в гості до Києва до своєї подруги, яка навчається в одному з вишів столиці. Дізнавшись про те, що вона нібито живе разом з його приятелем, гість вирішив підпалити його автомобіль «Рено».

Перед підпалом 22-річний іноземець зайшов до одного з супермаркетів на Троєщині, купив пляшку горілки і, як стало відомо пізніше, «для хоробрості» випив її, не відходячи від магазину.

Далі, як встановили правоохоронці, він прибув до місця стоянки автомобіля, відкрив бензобак і підніс до нього запальничку.

«У зв`язку з тим, що бак автомобіля був повним, пари бензину спалахнули миттєво, обійнявши полум`ям палія», - відзначили в міліції.

Проте молода людина практично не постраждала. На даний момент молодика затримано, порушено кримінальну справу за статтею 194 (навмисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.