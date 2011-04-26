На Одещині - пожежа у райвідділі міліції: постраждало 7 осіб

Врятовано 31 особу

Київ. 26 квітня. УНІАН. У місті Овідіополь Одеської області учора ввечері у будівлі районного відділу міліції виникла пожежа, внаслідок якої постраждало семеро осіб. Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, постраждалих, які отруїлися продуктами горіння, госпіталізовано до районної лікарні. Підрозділами МНС пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі врятовано 31 особу. Причина пожежі встановлюється.

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