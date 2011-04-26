У кімнаті для побачень засуджений намагався вбити 21-річну жінку

14:13, 26 квітня 2011
Кримінал
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Штрикнув ножем

Житомир. 26 квітня. УНІАН. У Житомирській області в одну із лікарень Богунського району  госпіталізували 21-річну жінку, яка отримала тілесні ушкодження на території однієї з установ виконання покарань.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Житомирській області.

Працівники слідчо-оперативної групи райвідділу міліції, які прибули на місце події для перевірки інформації, встановили, що 31-річний громадянин Туреччини, який відбуває покарання за раніше скоєний злочин, у кімнаті для довгострокових побачень установи наніс ножові поранення 21-річній співмешканці, жительці Донецької області. Після цього чоловік намагався покінчити життя самогубством.

Обоє були госпіталізовані до одного з лікувальних закладів обласного центру. Засуджений перебуває у спецпалаті під вартою.

За даним фактом працівниками Богунського РВ УМВС проводиться перевірка, за її результатами буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства.

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