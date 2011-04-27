На Хмельниччині затримано голову РДА з хабарем 10,5 млн. грн.

Київ. 27 квітня. УНІАН. У Хмельницькій області при одержанні понад 10 млн. 500 тис. грн. хабара затримано голову Новоушицької районної державної адміністрацій.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За їх даними, голову РДА, а також посередника у вчиненні цього злочину було затримано сьогодні, 27 квітня, слідчими Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури спільно з працівниками Державної служби боротьби з еномічною злочинністю МВС України.

Незаконна винагорода призначалася за виділення та зміну цільового призначення земельної ділянки площею 33 га.

Стосовно вказаних осіб порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України, у якій проводяться необхідні слідчі дії.