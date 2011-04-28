У Дніпродзержинську кур’єр «конверту» травмував міліціонера

Дніпропетровськ. 28 квітня. УНІАН. Вчора у центрі Дніпродзержинська під час затримання працівників нелегального конвертаційного центру травмовано 40-річного капітана міліції та пішохода, 23-річну дівчину.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Правоохоронці із залученням спецпідрозділу «Беркут» та ДАІ здійснювалося затримання двох кур’єрів, які входили до складу злочинної групи, обов’язками яких було отримання та перевезення протиправно отриманих готівкових коштів у банку. Один із злочинців був затриманий із частиною грошей.

Інший, 42-річний місцевий мешканець, вчинив непокору міліції та під час затримання, керуючи власним легковим автомобілем, виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на 23-річну місцеву жительку.

Після скоєння наїзду капітан міліції, старший оперуповноважений Управління боротьби з економічною злочинністю намагався зупинити автомобіль. Однак зловмисник продовжив рух на автомобілі, внаслідок чого міліціонер отримав тяжкі тілесні ушкодження. Злочинець на автомобілі зник у невідомому напрямку.

Міліціонера було госпіталізовано до Дніпродзержинської міської лікарні. Збита дівчина звернулася за наданням медичної допомоги до лікарні, де їй поставлено діагноз «забиття нижніх кінцівок».

По Дніпропетровській області введено в дію оперативний план «Перехват».

Направлено орієнтування на затримання злочинця до інших областей.

За даними ЦГЗ, утікач із спільником впродовж 2010-2011 років працювали в нелегальному конвертаційному центрі, через який з „тіні” було переведено у готівку понад 100 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу.