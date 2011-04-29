На Львівщині затримано контрабанди на $1 млн.

Львів. 29 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ у Львівській області попереджена контрабанда товарів, які за підробленими документами були ввезені до України на майже $1 млн.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі обласного СБУ, 28 квітня співробітники Служби безпеки затримали вантажний автомобіль з причепом, який після проходження митного оформлення в’їхав на територію України з Польщі.

У відповідності із заявленими документами у авто мали бути канцелярські товари та фурнітура для товарів легкої промисловості, які направлялись на одну з Чернігівських комерційних структур.

Після попереднього огляду транспортного засобу співробітники Служби безпеки України виявили в ньому освітлювальну апаратуру для проведення світлових шоу, акустичні системи звуковідтворення, гітари, косметику, брендові чоловічі костюми та одяг. За попередньою оцінкою вартість затриманої контрабанди становить майже $1 млн.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.