Викрито злочинну групу, яка викрала палива на 150 тис. грн.

Львів. 29 квітня. УНІАН. У Львівській області викрито злочинну групу, що викрадала паливо з АЗС. До її складу входило п’ятеро чоловіків. Серед них – двоє касирів однієї з АЗС. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Зловмисники, попередньо домовившись, викрадали дизельне пальне, використовуючи для цього підроблені паливні картки. Викрадене продавали на автотранспортні підприємства області.

Внаслідок проведення незаконних трансакцій зловмисники заволоділи пальним на 150 тисяч гривень.

Затримали розкрадачів «на гарячому». В них одразу ж і знайшли підроблені картки. У злочині чоловіки зізналися одразу. Проти них вже порушили кримінальну справу за привласнення майна у великих розмірах.

Зараз правоохоронці з’ясовують, де та ким виготовлялися підроблені паливні картки. А також перевіряють, чи не скоювали затримані схожих злочинів на інших АЗС області.