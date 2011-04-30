На Житомирщині у помешканні селянина знайшли 6,5 кг наркотиків
11:14, 30 квітня 2011Кримінал
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Буде порушено справу
Житомир. 30 квітня. УНІАН. На Житомирщині міліція вилучила у помешканні жителя Попільнянського району 6,5 кг наркотиків.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в УМВС України у Житомирській області.
Наркотики виявили оперативники карного розшуку Попільнянського райвідділу міліції під час обшуку у непрацюючого 23-річного місцевого жителя у селі Велика Чернявка.
Зокрема, вони знайшли у хлопця подрібнену рослинну масу зеленого кольору-каннабіс. Наркотик вилучено та направлено на дослідження у криміналістичний центр (НДЕКЦ) при обласному УМВС.
За результатами експертизи правоохоронцями буде прийняте рішення щодо порушення проти хлопця кримінальної справи.
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