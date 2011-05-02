На Сумщині засуджено перевізника психотропних речовин

Суми. 2 травня. УНІАН. На Сумщині засуджено громадянина України, який у вересні минулого року контрабандним шляхом ввіз до України з Росії з метою збуту 2,5 тис. таблеток психотропної речовини «Феназепем» та 1,5 тис. таблеток сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, згідно з вироком Конотопського міськрайонного суду, зловмисник визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Йому призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4,5 років.

Ухвалою колегії суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області вирок залишено без змін і він набув законної сили.