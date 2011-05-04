Хмельницький. 4 травня. УНІАН. У Хмельницькій області перекрито канал поставки наркотиків до виправної колонії.

Як повідомили УНІАН в обланому управлінні міліції, затримано групу осіб, які упродовж 2010-2011 років займалися заготівлею, перевезенням, виготовленням, зберіганням та збутом тяжких наркотичних засобів (макової соломки та ацетильованого опію) на території Хмельницької області, а також поставкою наркотиків до однієї з виправних колоній області.

Як з’ясувалося під час проведення оперативно-розшукових заходів, до складу злочинної групи входило п’ятеро жителів Хмельницької області віком від 27 до 38 років, з них троє раніше судимі. Під час обшуків у помешканнях вказаних громадян виявлено та вилучено наркотичні речовини, гроші, отримані від їх продажу, та інші предмети, які вказують на причетність до незаконного обігу наркотиків. Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Крім того, перекрито канал поставки наркотичних речовин до однієї з виправних колоній Хмельницької області. Під час спроби пронести до колонії наркотичні речовини затримано 38-річного співробітника виправної колонії, у якого виявлено по два грами героїну та метадону, які він намагався передати засудженим, що відбувають покарання.

По даній справі триває розслідування, вирішується питання про порушення стосовно вказаного працівника колонії кримінальної справи за ознаками ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.