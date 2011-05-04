У Харкові службовці привласнили майна на 1,6 млн. грн.

Харків. 4 травня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно посадовців за фактом незаконного заволодіння майном Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) за ознаками злочину, передбаченими ч.5. ст.191 Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у відділ зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Установлено, що службові особи навчального спортивно-технічного центру Комінтернівського районного комітету ТСОУ в м. Харкові та закритого акціонерного товариства «Навчальний спортивно-технічний клуб», створеного на його базі, незаконно заволоділи майновим комплексом зазначеного всеукраїнського громадського добровільного об`єднання та завдали йому понад 1,6 млн грн збитків.