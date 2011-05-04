Прикордонники вилучили у росіянки 13 пістолетів

Харків. 4 травня. УНІАН. Харківські прикордонники вилучили у 50-річної громадянки Росії 13 газових пістолетів, які вона незаконно намагалася вивезти з України до Москви.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби України, контрабандну зброю вивозила через державний кордон у сусідню державу пасажирка поїзда «Донецьк-Москва».

Порушницю викрили у пункті пропуску «Тополі», що у Харківській області. Знайти контрабанду прикордонно-митній оглядовій групі допоміг службовий собака. 12 газових пістолетів «Zoraki-Mod-914-S» та один газовий пістолет «Zoraki-Mod-925» були виявлені на дні сумки під особистими речами пасажирки.

Знайдену зброю вилучено та передано до митниці. На росіянку оформили протокол про порушення митних правил. Жінка заявила, що перевезти контрабанду в Москву її попросив знайомий, який запевняв, що це лише макети зброї.