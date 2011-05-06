Старший лейтенант міліції попався на хабарі
09:44, 06 травня 2011Кримінал
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Вимагав 5 тис. грн. хабара
Миколаїв. 6 травня. УНІАН. У Миколаєві під час отримання 5 тис. грн. хабара затримано 29-річного старшого лейтенанта міліції, співробітника РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області.
Прокуратура Миколаївської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.
Співробітника міліції затримано в порядку ст. 115 КПК України.
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