Старший лейтенант міліції попався на хабарі

Миколаїв. 6 травня. УНІАН. У Миколаєві під час отримання 5 тис. грн. хабара затримано 29-річного старшого лейтенанта міліції, співробітника РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області.

Прокуратура Миколаївської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

Співробітника міліції затримано в порядку ст. 115 КПК України.