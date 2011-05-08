СБУ Львівщини обіцяє не допустити провокацій 9 травня

Львів. 8 травня. УНІАН. Начальник управління Служби безпеки України у Львівській області Юрій Кіцул запевняє, що СБУ не допустить провокацій у Львові 9 травня. Про це він повідомив 7 травня у коментарі ZAXID.NET.

На запитання про те, як він оцінить ситуацію у Львові напередодні 9 травня, і чи варто побоюватись провокацій, Юрій Кіцул сказав: «Ситуація на цей момент стабільна. Те, що є рішення суду (про заборону масових заходів для політичних сил і громадських організацій у День Перемоги у Львові.–ZAXID.NET) – воно буде виконано. Ми з нашими колегами з Криму, Одеси та інших регіонів тримаємо постійний зв'язок. Я думаю, що провокацій ми не допустимо», – сказав Юрій Кіцул.

Він додав: «Побоювань немає. Якщо кожен буде дотримуватися букви і духу закону, все буде добре».

7 травня прес-секретар партії «Родіна» Олександр Хрістофоров повідомив, що представники партії «Родіна» таки збираються приїхати до Львова, але запевнив, що гості дотримуватимуться закону і рішення суду.

«В будь-якому випадку все буде так, щоб не порушувати законодавства і рішення суду», - наголосив він.