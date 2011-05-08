На Кіровоградщині пасажирський автобус потрапив у ДТП. Є жертви

Київ. 8 травня. УНІАН. Сьогодні, о 4 год. 40 хв., поблизу м. Знам’янка, на 10 км автошляху Знам’янка – Луганськ – Ізварине, водій мікроавтобуса „Volkswagen LT”, що перевозив 17 пасажирів з м. Дніпропетровськ до м. Умань (Софіївський парк), не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі МНС України, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та 5 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до Знам’янської центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Кіровоградській області.