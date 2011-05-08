На Полтавщині в ДТП загинув працівник міліції

Полтава. 8 травня. УНІАН. У суботу в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 27-річний лейтенант міліції, співробітник Кременчуцького міського управління внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Полтавського обласного управління міліції, напередодні увечері до чергової частини Кременчуцького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на автошляху Бориспіль-Дніпропетровск-Запоріжжя біля села Недогарки сталося ДТП за участю легкового і вантажного автомобілів.

На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група, наряди ДПС, МНС і швидкої допомоги.

Працівники міліції встановили, що в напрямку з Кременчука на Бориспіль рухався легковий автомобіль ВАЗ 2110 під керуванням 29-річного жителя Кременчука. На 236-му кілометрі вказаної автодороги водій легковика не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем ГАЗ-53, за кермом якого перебував 22-річний житель села Недогарки. В результаті зіткнення водій легкового автомобіля і двоє пасажирів у важкому стані були доставлені до реанімаційного відділення 3-ої міської лікарні Кременчука. Водій вантажівки не постраждав. 59-річна пасажирка вантажного автомобіля дістала закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

Згодом при проведенні реанімаційних заходів один із пасажирів легковика помер в лікарні. Ним був 27-річний лейтенант міліції Крюковського райвідділу Кременчуцького міського управління внутрішніх справ, житель Кременчука. За життя і здоров`я водія легковика і ще одного пасажира наразі борються лікарі.

За даним фактом співробітники проводять ретельну перевірку з метою встановлення причини ДТП.

